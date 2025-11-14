鉅亨速報 - Factset 最新調查：StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)EPS預估下修至-4.46元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.33元下修至-4.46元，其中最高估值-3.88元，最低估值-5.54元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.88(-2.76)
|1.63
|3.18
|4.35
|最低值
|-5.54(-5.54)
|0.52
|1.39
|1.28
|平均值
|-4.52(-3.62)
|1.21
|2.42
|2.83
|中位數
|-4.46(-3.33)
|1.18
|2.29
|2.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.21億
|28.60億
|42.07億
|65.69億
|最低值
|17.67億
|22.52億
|27.38億
|32.27億
|平均值
|17.89億
|26.86億
|38.02億
|51.22億
|中位數
|17.88億
|27.69億
|39.64億
|49.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.61
|-1.94
|-0.87
|0.96
|-0.15
|營業收入
|3,564萬
|6.73億
|10.37億
|13.68億
|17.71億
詳細資訊請看美股內頁：
StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
