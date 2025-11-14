search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)EPS預估下修至-4.46元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.33元下修至-4.46元，其中最高估值-3.88元，最低估值-5.54元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.88(-2.76)1.633.184.35
最低值-5.54(-5.54)0.521.391.28
平均值-4.52(-3.62)1.212.422.83
中位數-4.46(-3.33)1.182.292.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.21億28.60億42.07億65.69億
最低值17.67億22.52億27.38億32.27億
平均值17.89億26.86億38.02億51.22億
中位數17.88億27.69億39.64億49.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.61-1.94-0.870.96-0.15
營業收入3,564萬6.73億10.37億13.68億17.71億

詳細資訊請看美股內頁：
StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


