中鴻12月內銷開平盤 陸鋼鐵供給擴大收縮

中鴻 ( 2014-TW ) 今 (14) 日開出最新盤價，近期煤鐵行情持穩運行，宏觀不確定因素逐漸消除，但考量下游年末資金與庫存調節，並維持客戶接單動能，12 月內銷開平盤、明年 1 月外銷則依產品及地區別調整。

中鴻說明，總體經濟來看，美國聯準會（Fed）於 10 月例會再降息 1 碼，並宣布 12 月起終止縮表，將有助提升市場流動性並緩和借貸成本。此外，「川習會」後美中雙方達成貿易休戰一年共識，也為國際貿易市場及供應鏈帶來穩定訊號，預計全球經濟動能將保持溫和復甦。