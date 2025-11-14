中鴻12月內銷開平盤 陸鋼鐵供給擴大收縮
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鴻 (2014-TW) 今 (14) 日開出最新盤價，近期煤鐵行情持穩運行，宏觀不確定因素逐漸消除，但考量下游年末資金與庫存調節，並維持客戶接單動能，12 月內銷開平盤、明年 1 月外銷則依產品及地區別調整。
中鴻說明，總體經濟來看，美國聯準會（Fed）於 10 月例會再降息 1 碼，並宣布 12 月起終止縮表，將有助提升市場流動性並緩和借貸成本。此外，「川習會」後美中雙方達成貿易休戰一年共識，也為國際貿易市場及供應鏈帶來穩定訊號，預計全球經濟動能將保持溫和復甦。
供需方面，據中國大陸中鋼協資料顯示，10 月下旬重點企業粗鋼日產量為 181.7 萬噸，創近 22 個月低點，凸顯秋冬季空污防制期間，供給端有擴大收縮態勢；另外，世界鋼鐵協會短期需求預測報告指出，基於全球經濟韌性、基礎設施投資強勁等預期，全球鋼鐵需求有望觸底反彈，並於 2026 年實現溫和成長 1.3%，顯示鋼市供需將穩步改善。
