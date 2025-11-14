search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(17)日除息0.06元，參考價14.44元

鉅亨網新聞中心

台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為14.44元，相較今日收盤價14.50元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/17 14.50 0.056 0.39% 0.0
2025/10/17 14.68 0.054 0.37% 0.0
2025/09/15 14.46 0.06 0.41% 0.0
2025/08/15 13.95 0.06 0.43% 0.0
2025/07/15 13.22 0.06 0.45% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台新美A公司債20+14.5-0.68%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



      Empty
      Empty