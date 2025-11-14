盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(17)日除息0.06元，參考價14.44元
鉅亨網新聞中心
台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為14.44元，相較今日收盤價14.50元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/17
|14.50
|0.056
|0.39%
|0.0
|2025/10/17
|14.68
|0.054
|0.37%
|0.0
|2025/09/15
|14.46
|0.06
|0.41%
|0.0
|2025/08/15
|13.95
|0.06
|0.43%
|0.0
|2025/07/15
|13.22
|0.06
|0.45%
|0.0
