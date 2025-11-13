盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6940.57點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日10:40，費城半導體下跌141.56點（或2%），暫報6940.57點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.5%
- 近 1 月：+5.33%
- 近 3 月：+21.27%
- 近 6 月：+48.13%
- 今年以來：+41.04%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.9%；泰瑞達(TER-US)下跌3.6%；格羅方德(GFS-US)下跌3.42%；博通(AVGO-US)下跌3.21%。
部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.78%；高通(QCOM-US)上漲0.6%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.56%；安森美半導體(ON-US)上漲0.2%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.15%。
