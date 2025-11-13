search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6940.57點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日10:40，費城半導體下跌141.56點（或2%），暫報6940.57點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.5%
  • 近 1 月：+5.33%
  • 近 3 月：+21.27%
  • 近 6 月：+48.13%
  • 今年以來：+41.04%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.9%；泰瑞達(TER-US)下跌3.6%；格羅方德(GFS-US)下跌3.42%；博通(AVGO-US)下跌3.21%。

部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.78%；高通(QCOM-US)上漲0.6%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.56%；安森美半導體(ON-US)上漲0.2%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.15%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6952.19-1.84%
連貫148.155-5.44%
邁威爾科技87.2-2.38%
泰瑞達172.21-3.94%
格羅方德33.27-2.63%
博通344.9-2.91%
德州儀器164.73+1.01%
高通177.7+0.58%
凌雲邏輯121.77+0.28%
安森美半導體50.155+1.80%
思佳訊半導體70.04+0.84%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty