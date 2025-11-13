鉅亨速報 - Factset 最新調查：Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.23元下修至2.12元，其中最高估值2.46元，最低估值1.2元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.46)
|3.85
|5.17
|3.08
|最低值
|1.2(1.2)
|2.24
|2.52
|3.08
|平均值
|1.94(1.97)
|2.76
|3.43
|3.08
|中位數
|2.12(2.23)
|2.7
|3.25
|3.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.26億
|89.22億
|96.45億
|91.30億
|最低值
|73.35億
|80.90億
|87.52億
|91.30億
|平均值
|75.01億
|84.50億
|91.67億
|91.30億
|中位數
|74.61億
|84.29億
|91.36億
|91.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
