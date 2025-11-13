search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.23元下修至2.12元，其中最高估值2.46元，最低估值1.2元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.46(2.46)3.855.173.08
最低值1.2(1.2)2.242.523.08
平均值1.94(1.97)2.763.433.08
中位數2.12(2.23)2.73.253.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.26億89.22億96.45億91.30億
最低值73.35億80.90億87.52億91.30億
平均值75.01億84.50億91.67億91.30億
中位數74.61億84.29億91.36億91.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


