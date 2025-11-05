鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMBRAER S A AD(EMBJ-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對EMBRAER S A AD(EMBJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2元，其中最高估值2.29元，最低估值0.55元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.29(2.29)
|3.86
|5.12
|3.08
|最低值
|0.55(1.52)
|2.24
|2.52
|3.08
|平均值
|1.81(1.98)
|2.82
|3.48
|3.08
|中位數
|2(2.15)
|2.85
|3.36
|3.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.38億
|89.18億
|100.02億
|91.30億
|最低值
|73.35億
|80.46億
|84.33億
|91.30億
|平均值
|74.47億
|84.07億
|91.75億
|91.30億
|中位數
|74.51億
|84.38億
|91.37億
|91.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
EMBRAER S A AD(EMBJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
