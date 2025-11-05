search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMBRAER S A AD(EMBJ-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對EMBRAER S A AD(EMBJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2元，其中最高估值2.29元，最低估值0.55元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.29(2.29)3.865.123.08
最低值0.55(1.52)2.242.523.08
平均值1.81(1.98)2.823.483.08
中位數2(2.15)2.853.363.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.38億89.18億100.02億91.30億
最低值73.35億80.46億84.33億91.30億
平均值74.47億84.07億91.75億91.30億
中位數74.51億84.38億91.37億91.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
EMBRAER S A AD(EMBJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

