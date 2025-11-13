鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至68.17元，預估目標價為1600元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由68.53元下修至68.17元，其中最高估值80.67元，最低估值65.22元，預估目標價為1600元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|80.67(80.67)
|107.85
|115.74
|最低值
|65.22(65.22)
|82.42
|98.4
|平均值
|69.38(69.51)
|92.63
|107.14
|中位數
|68.17(68.53)
|91.21
|108.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34,671,000
|39,859,000
|45,274,000
|最低值
|33,003,000
|36,411,000
|40,760,460
|平均值
|33,314,200
|37,564,730
|42,625,580
|中位數
|33,196,640
|37,149,370
|42,233,580
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|82.77
|50.65
|58.7
|33.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,088,992
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
