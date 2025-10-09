材料 - KY前三季營收突破百億元達104.61億元 年減6.43%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 19:11

材料 - KY(4763-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 7.85 億元，月減 8.75%，年減 47.7%，前三季營收突破百億元，達 104.61 億元，年減 6.43%；材料 - KY2025 年第三季營收 24.48 億元，季減 36.58%，年減 44.01%。

材料 - KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 營收下滑，主要仍受到中東地緣局勢、東南亞市場波動，以及部分客戶延後交貨與調整庫存水位等影響，短期營運依然承受壓力。濟南大自然新材料正積極與客戶協調交期與新興市場開拓，以降低外部不確定性所帶來的挑戰。

展望下半年度，雖然中東與東南亞市場需求短期趨緩，加上全球貿易爭議與產業供需調整影響出貨動能，但材料 - KY 表示，已加強與客戶溝通交期排程，並同步控管營運資金與成本，以確保財務穩健。同時，公司亦持續投資研發與拓展循環經濟應用，積極推進綠色環保材料與 AI 眼鏡材料的開發，展現長期成長與永續經營的決心。

材料 - KY 在產能規劃方面，持續關注中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，規劃逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，3 月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。此外，在東南亞設廠（絲束）計畫，亦正與當地大型菸草公司洽談合資。