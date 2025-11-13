新代前三季EPS 22.8元賺贏去年 下階段瞄準類人形機器人等三大趨勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 18:45

新代科技 (7750-TW) 公布 2025 年前三季財務數據，累計營收達 102.65 億元，年增 26.18%，百億營運規模計畫提前達陣，稅後純益 14.45 億元，每股稅後純益 (EPS)22.8 元，已超越去年全年的獲利數，財務表現亮眼。對於今年剩餘 2 個月，新代維持樂觀展望，三大成長引擎驅動未來營運，並將持續海外擴廠，迎接類人形機器人、中國以外的海外市場、AI 智慧製造新發展趨勢。

新代科技董事長蔡尤鏗(左)及總監黃芳芷(右)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

新代指出，今年 9 月上市時，為激勵與留任優秀人才，有一次性認列員工認股權費用，但第三季毛利率仍在 40% 以上，這是一項對未來發展至關重要的策略性投資，但屬非經常性的會計支出。若扣除此項一次性費用，公司的毛利率與營業費用均處於正常且健康的合理範圍內。此舉不僅展現了公司對人才的重視，更為長遠的技術創新與市場擴張奠定了堅實基礎。

新代 10 月營收達 10.63 億元，雖因中國大陸「十一長假」而略有季節性波動，但與去年同期相比仍有 18.11% 的強勁增長，顯示公司的基本面依然穩固，市場需求持續強勁。

展望 2025 年最後兩個月，新代表示，隨著美中貿易關係趨於明朗，市場的消費與設備投資需求預期將被重新活絡。新代已準備就緒，將透過三大成長引擎「控制器單機智慧」、「智慧手臂單元智慧」、「整廠整線規劃落地方案」，持續創造優於行業平均的增長動能，同時，配合機械設備廠客戶年底前的例行性備貨計畫，公司有信心為其第四個五年計劃 (2021-2025) 畫下一個完美的句點。

新代積極布局海外設廠，包括預計 2026 年第 2 季完工投產的中國大陸蘇州廠，以及兩年後投產馬來西亞新廠，2026 年將進入第五個五年計畫，目標 2030 年海外占比可大幅提升，開展全球市場。