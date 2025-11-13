鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-13 14:20

美國鑄幣局已正式停止生產流通超過兩個世紀的 1 美分硬幣，象徵著美國貨幣史上一次重大的轉變。2025 年 11 月 12 日，最後一枚 1 美分硬幣在費城美國鑄幣局被壓鑄完成，財政部司庫畢奇 (Brandon Beach) 親自協助鑄造了最後 5 枚硬幣。

美國鑄幣局宣告歷史性終結：1美分硬幣停產 結束兩世紀流通(圖:shutterstock)

此次停產的核心原因在於其生產成本已遠超面值，對納稅人造成了持續的負擔。畢奇指出，過去 10 年來，由於生產成本不斷上漲，每一枚 1 美分硬幣的實際生產成本約為 3.69 美分。他表示：「美國納稅人一再遭受損失」。

根據美國財政部的聲明，儘管 1 美分硬幣於 1792 年的《鑄幣法案》中首次獲得授權，但生產成本的持續增加，加上消費者習慣和技術的演變，使其生產在財政上變得難以為繼。

畢奇表示，美國上一次停止發行硬幣是在 1857 年 (當時停止的是半美分硬幣)。這次停止 1 美分硬幣生產後，美國鑄幣局預計每年可節省 5600 萬美元。

鑄幣局指出，「美國錢包的快速現代化」也使得 1 美分硬幣在 21 世紀的經濟中實用性大減。鑄幣局員工 Jimmy Cattanea 坦言，看到便士終結是「一件非常瘋狂的事」，並承認現在「大家多數都是刷卡，零錢就放在罐子裡」。

雖然停止鑄造新幣，但財政部強調，1 美分硬幣仍將保持法定貨幣地位。畢奇鼓勵民眾繼續使用現有的 1 美分硬幣。目前流通中的 1 美分硬幣數量龐大，美國財政部估計約有 3000 億枚，而美國銀行協會 (American Banking Association) 的數據則約為 2500 億枚。財政部表示，這個數量「遠超過商業所需的數量」。

此次停產決定得到了政治高層的支持。2 月時，川普曾下令財政部停止鑄幣，他在 Truth Social 上寫道，鑄造一枚便士的成本超過兩美分，「太浪費了！」。過去數十年來，要求廢除便士的提議屢見不鮮，例如 1989 年的《價格取整法案》曾試圖要求現金交易取整至最接近的五美分，但未獲通過。

目前，一項名為「常識硬幣法案」(Common Cents Act) 的立法正在審理中，該法案將規定現金交易取整至最接近的 5 美分。