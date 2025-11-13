鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-13 13:50

比特幣正艱難地從 10 萬美元的低谷中復甦，曾經推動其價格上漲的力量正在減弱。

機構信心消退？ETF淨流出28億美元 比特幣反彈失上攻動能(圖:shutterstock)

在經歷了慘淡的 10 月重挫後，比特幣步履維艱，價格在略高於 10 萬美元附近攀升、下跌、然後停滯。與先前的強勢上漲相比，近普缺少了定義 2025 年大部分走勢的「強勁東風」——即機構的堅定信心。

在過去 1 個月，從 ETF 的配置者到各大公司的財務部門，許多曾推動比特幣創下歷史新高的大買家都已悄然退場。他們的撤退尚未引發全行業恐慌，但已徹底顛覆了市場預期。

機構支柱動搖 資金持續外流

在今年大部分時間裡，機構投資者曾是比特幣合法性和價格的支柱，現貨 ETF 整體曾吸引超過 250 億美元資金流入，將總資產推高至約 1690 億美元。但這一將比特幣視為對沖通膨和政治混亂工具的敘事，如今再次變得不堪一擊。市場正暴露在大戶離場觀望的風險之下。

《彭博》數據顯示，過去 1 個月，現貨比特幣 ETF 已淨流出約 28 億美元。10X Research 執行長 Markus Thielen 認為，在比特幣今年僅錄得不盡人意的 10% 漲幅 (遠遜於黃金或科技股) 之後，專業投資者正顯現出疲態並失去耐心。他警告，若價格持續下挫，風險顧問很可能會建議機構客戶在年底前減倉，以重新平衡投資組合，可能需要轉向增持更多的輝達 (NVDA-US) 股票。

花旗研究也觀察到類似的危險訊號，即所謂的比特幣「巨鯨」(持有超過 1,000 枚比特幣的錢包) 數量正在逐漸減少，儘管散戶群體 (持有少於 1 枚代幣) 數量有所增加。花旗分析師指出，新資金入市謹慎，且缺乏緊迫感，或許是人們已「失去熱情」。

Thielen 警告，若代幣價格跌落 93,000 美元的關鍵技術支撐位，那些資產負債表較弱的持有者可能會被迫清算他們的頭寸。

短期疲軟非恐慌性拋售

儘管加密市場勢頭有所減弱，但市場上幾乎沒有恐慌的跡象。Bitfinex 分析師告誡，不要將近期數據解讀為恐慌性拋售或市場見頂。他們的研究指出，巨鯨並非因恐懼而拋售，而是在 ETF 需求疲軟的環境下逐步獲利了結。