盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額12.46億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.01%，總成交額12.46億元，大盤占比0.96%。
該產業上漲家數5、下跌家數8、平盤家數1。領跌個股奇鈦科(3430-TW)13日12:18股價下跌4.8元，報60.2元，跌幅7.38%。
化學股價指數近5日下跌3.33%，櫃買市場加權指數下跌0.11%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.33%
|-0.11%
|近一月
|-7.11%
|-0.97%
|近三月
|+21.55%
|+6.79%
|近六月
|+35.93%
|+14.49%
