search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額12.46億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.01%，總成交額12.46億元，大盤占比0.96%。

該產業上漲家數5、下跌家數8、平盤家數1。領跌個股奇鈦科(3430-TW)13日12:18股價下跌4.8元，報60.2元，跌幅7.38%。

化學股價指數近5日下跌3.33%，櫃買市場加權指數下跌0.11%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.33% -0.11%
近一月 -7.11% -0.97%
近三月 +21.55% +6.79%
近六月 +35.93% +14.49%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27903.56-0.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty