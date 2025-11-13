鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至12.18元，預估目標價為390元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.08元上修至12.18元，其中最高估值13.31元，最低估值11.33元，預估目標價為390元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.31(13.31)
|26.13
|39.08
|最低值
|11.33(11.33)
|16.17
|20.12
|平均值
|12.2(12.15)
|19.18
|25.14
|中位數
|12.18(12.08)
|18.57
|22.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30,426,000
|42,839,480
|55,888,110
|最低值
|28,800,000
|34,091,000
|38,648,000
|平均值
|29,578,410
|38,217,120
|44,735,520
|中位數
|29,651,000
|38,899,780
|44,277,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.56
|3.05
|4.69
|7.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
