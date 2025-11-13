鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至12.18元，預估目標價為390元

search icon



Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至12.18元，預估目標價為390元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.08元上修至12.18元，其中最高估值13.31元，最低估值11.33元，預估目標價為390元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.31(13.31)26.1339.08
最低值11.33(11.33)16.1720.12
平均值12.2(12.15)19.1825.14
中位數12.18(12.08)18.5722.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值30,426,00042,839,48055,888,110
最低值28,800,00034,091,00038,648,000
平均值29,578,41038,217,12044,735,520
中位數29,651,00038,899,78044,277,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.563.054.697.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,070,42516,002,53718,472,12821,132,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


