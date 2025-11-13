鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至22.99元，預估目標價為500元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對億豐(8464-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.57元下修至22.99元，其中最高估值25.2元，最低估值21.47元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|25.2(25.2)
|28.62
|29.74
|最低值
|21.47(21.74)
|23.92
|25.91
|平均值
|22.99(23.51)
|26.2
|27.67
|中位數
|22.99(23.57)
|26
|27.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32,538,900
|35,653,000
|36,983,500
|最低值
|29,877,000
|31,331,000
|32,775,000
|平均值
|30,734,980
|32,723,090
|34,437,000
|中位數
|30,106,760
|31,932,000
|34,207,940
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|23.56
|18.73
|21.07
|18.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,535,209
|26,913,391
|28,951,432
|29,024,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
