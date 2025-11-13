search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至22.99元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對億豐(8464-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.57元下修至22.99元，其中最高估值25.2元，最低估值21.47元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值25.2(25.2)28.6229.74
最低值21.47(21.74)23.9225.91
平均值22.99(23.51)26.227.67
中位數22.99(23.57)2627.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值32,538,90035,653,00036,983,500
最低值29,877,00031,331,00032,775,000
平均值30,734,98032,723,09034,437,000
中位數30,106,76031,932,00034,207,940

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS23.5618.7321.0718.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,535,20926,913,39128,951,43229,024,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
億豐378.5+1.88%
美元/台幣31.069+0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty