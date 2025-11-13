search icon



盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅5.31%，總成交額18.62億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現強勁，13日09:49相關指數上漲5.31%，總成交額18.62億元，大盤占比1.03%。

該產業上漲家數6、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股華電(1603-TW)13日09:47股價上漲1.8元，報39.45元，漲幅4.78%。

電器電纜近5日上漲1.05%，集中市場加權指數上漲0.83%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +1.05% +0.83%
近一月 +0.04% +3.8%
近三月 +19.56% +15.68%
近六月 +22.0% +32.27%

