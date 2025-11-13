盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅5.31%，總成交額18.62億
鉅亨網新聞中心
台股今日電器電纜類股表現強勁，13日09:49相關指數上漲5.31%，總成交額18.62億元，大盤占比1.03%。
該產業上漲家數6、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股華電(1603-TW)13日09:47股價上漲1.8元，報39.45元，漲幅4.78%。
電器電纜近5日上漲1.05%，集中市場加權指數上漲0.83%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.05%
|+0.83%
|近一月
|+0.04%
|+3.8%
|近三月
|+19.56%
|+15.68%
|近六月
|+22.0%
|+32.27%
