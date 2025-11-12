search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航太(2645-TW)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為190元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航太(2645-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.57元，其中最高估值5.97元，最低估值4.88元，預估目標價為190元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.97(5.97)9.159.89
最低值4.88(4.88)7.439.89
平均值5.52(5.5)8.139.89
中位數5.57(5.46)7.979.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值18,653,00022,999,00021,851,000
最低值18,150,00019,819,00021,851,000
平均值18,380,83020,898,29021,851,000
中位數18,361,00020,326,00021,851,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.94.954.482.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,284,50014,781,79811,847,3869,616,931

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2645/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


