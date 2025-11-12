鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航太(2645-TW)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為190元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航太(2645-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.57元，其中最高估值5.97元，最低估值4.88元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.97(5.97)
|9.15
|9.89
|最低值
|4.88(4.88)
|7.43
|9.89
|平均值
|5.52(5.5)
|8.13
|9.89
|中位數
|5.57(5.46)
|7.97
|9.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,653,000
|22,999,000
|21,851,000
|最低值
|18,150,000
|19,819,000
|21,851,000
|平均值
|18,380,830
|20,898,290
|21,851,000
|中位數
|18,361,000
|20,326,000
|21,851,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.9
|4.95
|4.48
|2.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,284,500
|14,781,798
|11,847,386
|9,616,931
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2645/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
