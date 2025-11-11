鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.85元，其中最高估值4.2元，最低估值3.22元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.2(4.2)
|5.28
|5.68
|最低值
|3.22(3.24)
|3.68
|5.53
|平均值
|3.81(3.75)
|4.4
|5.61
|中位數
|3.85(3.7)
|4.44
|5.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|574.73億
|593.81億
|594.94億
|最低值
|545.38億
|535.62億
|555.25億
|平均值
|560.32億
|564.26億
|572.83億
|中位數
|557.68億
|562.60億
|568.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.34
|8.92
|-1.87
|2.25
|1.33
|營業收入
|470.49億
|532.82億
|528.81億
|533.09億
|544.41億
詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
