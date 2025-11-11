search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.85元，其中最高估值4.2元，最低估值3.22元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.2(4.2)5.285.68
最低值3.22(3.24)3.685.53
平均值3.81(3.75)4.45.61
中位數3.85(3.7)4.445.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值574.73億593.81億594.94億
最低值545.38億535.62億555.25億
平均值560.32億564.26億572.83億
中位數557.68億562.60億568.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.348.92-1.872.251.33
營業收入470.49億532.82億528.81億533.09億544.41億

詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSTSN

台股首頁我要存股
