search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為18.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元下修至1.24元，其中最高估值1.47元，最低估值0.94元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.47(1.47)1.782.322.97
最低值0.94(0.94)0.940.981.45
平均值1.23(1.26)1.241.511.95
中位數1.24(1.27)1.271.51.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.45億58.10億64.07億71.58億
最低值49.84億48.91億49.61億57.32億
平均值52.32億53.02億57.53億63.04億
中位數52.02億52.71億57.37億61.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.460.461.611.241.45
營業收入5.80億10.30億21.31億31.21億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

相關行情

台股首頁我要存股
Permian Resources Corp - Class A13.245-0.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty