鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-1.52元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.6元上修至-1.52元，其中最高估值-0.97元，最低估值-3.13元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.97(-1.21)1.723.74.85
最低值-3.13(-3.13)-1.920.612.34
平均值-1.62(-1.77)-0.242.113.54
中位數-1.52(-1.6)-0.372.113.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.80億149.12億250.70億297.38億
最低值50.84億111.82億161.17億241.40億
平均值52.33億123.01億189.15億259.69億
中位數52.50億120.87億182.76億255.07億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCRWV

延伸閱讀


