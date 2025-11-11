鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-1.52元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.6元上修至-1.52元，其中最高估值-0.97元，最低估值-3.13元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.97(-1.21)
|1.72
|3.7
|4.85
|最低值
|-3.13(-3.13)
|-1.92
|0.61
|2.34
|平均值
|-1.62(-1.77)
|-0.24
|2.11
|3.54
|中位數
|-1.52(-1.6)
|-0.37
|2.11
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|149.12億
|250.70億
|297.38億
|最低值
|50.84億
|111.82億
|161.17億
|241.40億
|平均值
|52.33億
|123.01億
|189.15億
|259.69億
|中位數
|52.50億
|120.87億
|182.76億
|255.07億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
