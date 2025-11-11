鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為180元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.23元下修至3.1元，其中最高估值3.84元，最低估值2.94元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.84(3.84)6.559.53
最低值2.94(2.94)4.565.27
平均值3.2(3.24)5.637.38
中位數3.1(3.23)5.727.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,638,0004,826,2405,980,130
最低值3,379,5203,826,4504,088,770
平均值3,476,1104,439,1005,228,960
中位數3,441,3604,496,0005,394,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.632.432.954.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,241,2172,694,1042,603,6293,608,521

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


