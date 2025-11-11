鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至93.74元，預估目標價為4700元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.92元上修至93.74元，其中最高估值96.66元，最低估值86.61元，預估目標價為4700元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|96.66(96.66)
|161.88
|222.86
|最低值
|86.61(86.61)
|122.79
|146.96
|平均值
|93.26(92.29)
|137.5
|170.37
|中位數
|93.74(92.92)
|139.3
|160.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17,376,980
|26,683,650
|36,876,090
|最低值
|17,014,960
|19,840,000
|23,793,000
|平均值
|17,178,890
|22,509,430
|28,208,990
|中位數
|17,143,950
|22,968,280
|26,693,530
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.59
|28.38
|42.56
|21.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
