search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至93.74元，預估目標價為4700元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.92元上修至93.74元，其中最高估值96.66元，最低估值86.61元，預估目標價為4700元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值96.66(96.66)161.88222.86
最低值86.61(86.61)122.79146.96
平均值93.26(92.29)137.5170.37
中位數93.74(92.92)139.3160.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,376,98026,683,65036,876,090
最低值17,014,96019,840,00023,793,000
平均值17,178,89022,509,43028,208,990
中位數17,143,95022,968,28026,693,530

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
川湖4025-3.71%
美元/台幣31.052+0.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
川湖

69.57%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
川湖

69.57%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
川湖

69.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty