鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為19.00元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.88元，其中最高估值0.91元，最低估值0.86元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.91(0.9)
|0.91
|0.81
|最低值
|0.86(0.77)
|0.72
|0.76
|平均值
|0.88(0.86)
|0.83
|0.78
|中位數
|0.88(0.87)
|0.85
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60.97億
|62.01億
|63.11億
|最低值
|58.61億
|58.37億
|61.38億
|平均值
|59.99億
|60.60億
|62.00億
|中位數
|59.99億
|60.40億
|61.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|營業收入
|16.20億
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
