鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國家庭人壽保險(AFL-US)EPS預估上修至7.55元，預估目標價為109.00元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國家庭人壽保險(AFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.55元，其中最高估值7.7元，最低估值6.78元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.7(7.7)7.758.178.4
最低值6.78(6.78)7.17.58.4
平均值7.27(7.22)7.367.778.4
中位數7.55(6.97)7.37.758.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值178.77億183.39億185.29億186.01億
最低值176.11億162.95億166.61億186.01億
平均值177.29億176.38億179.00億186.01億
中位數177.23億180.16億182.17億186.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.676.396.597.789.63
營業收入221.47億221.06億195.02億187.01億189.27億

詳細資訊請看美股內頁：
美國家庭人壽保險(AFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

