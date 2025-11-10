鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國家庭人壽保險(AFL-US)EPS預估上修至7.55元，預估目標價為109.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國家庭人壽保險(AFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.55元，其中最高估值7.7元，最低估值6.78元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.7(7.7)
|7.75
|8.17
|8.4
|最低值
|6.78(6.78)
|7.1
|7.5
|8.4
|平均值
|7.27(7.22)
|7.36
|7.77
|8.4
|中位數
|7.55(6.97)
|7.3
|7.75
|8.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.77億
|183.39億
|185.29億
|186.01億
|最低值
|176.11億
|162.95億
|166.61億
|186.01億
|平均值
|177.29億
|176.38億
|179.00億
|186.01億
|中位數
|177.23億
|180.16億
|182.17億
|186.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.67
|6.39
|6.59
|7.78
|9.63
|營業收入
|221.47億
|221.06億
|195.02億
|187.01億
|189.27億
詳細資訊請看美股內頁：
美國家庭人壽保險(AFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
