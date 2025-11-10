search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-1.19元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.16元下修至-1.19元，其中最高估值-0.86元，最低估值-1.2元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.86(-0.86)-0.71-0.62-0.6
最低值-1.2(-1.2)-0.86-0.92-0.85
平均值-1.11(-1.07)-0.78-0.74-0.73
中位數-1.19(-1.16)-0.8-0.74-0.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,600萬1.77億3.18億7.18億
最低值90萬860萬6,930萬1.79億
平均值3,371萬1.07億2.00億4.92億
中位數3,832萬1.16億1.93億4.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.01-0.61-0.44-0.79-0.87
營業收入0.000.000.00103萬14萬

詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
