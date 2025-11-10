鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-1.19元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.16元下修至-1.19元，其中最高估值-0.86元，最低估值-1.2元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.86(-0.86)
|-0.71
|-0.62
|-0.6
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-0.86
|-0.92
|-0.85
|平均值
|-1.11(-1.07)
|-0.78
|-0.74
|-0.73
|中位數
|-1.19(-1.16)
|-0.8
|-0.74
|-0.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,600萬
|1.77億
|3.18億
|7.18億
|最低值
|90萬
|860萬
|6,930萬
|1.79億
|平均值
|3,371萬
|1.07億
|2.00億
|4.92億
|中位數
|3,832萬
|1.16億
|1.93億
|4.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.01
|-0.61
|-0.44
|-0.79
|-0.87
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|103萬
|14萬
詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
