營收速報 - 辣椒(4946)10月營收2,499萬元年增率高達402.39％

鉅亨網新聞中心


辣椒(4946-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2,499萬元，年增率402.39%，月增率-9.13%。

今年1-10月累計營收為3.14億元，累計年增率955.07%。

最新價為117.5元，近5日股價下跌-2.51%，相關文化創意產業指數下跌-1.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2,499萬 402% -9%
25/9 2,751萬 1602% -14%
25/8 3,216萬 1770% 35%
25/7 2,374萬 1244% -6%
25/6 2,526萬 1050% -6%
25/5 2,680萬 510% -23%

辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

