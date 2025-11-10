營收速報 - 辣椒(4946)10月營收2,499萬元年增率高達402.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為3.14億元，累計年增率955.07%。
最新價為117.5元，近5日股價下跌-2.51%，相關文化創意產業指數下跌-1.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2,499萬
|402%
|-9%
|25/9
|2,751萬
|1602%
|-14%
|25/8
|3,216萬
|1770%
|35%
|25/7
|2,374萬
|1244%
|-6%
|25/6
|2,526萬
|1050%
|-6%
|25/5
|2,680萬
|510%
|-23%
辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收再創新高！散熱族群奇鋐(3017)年增132%，獲利準備繼續衝
- PCB 鑽孔墊材廠鉅橡Q3賺贏上半年總和 1-9月EPS 0.81元
- 晶華Q3獲利年增逾3成 全年挑戰連3年賺超過1個股本
- 買好買滿持續擴大獲利、創見⊕⊕、華邦電⊕、6xx8？請把握！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇