營收速報 - 富宇(4907)10月營收262萬元年增率高達393.79％
今年1-10月累計營收為17.32億元，累計年增率-63.93%。
最新價為38.2元，近5日股價上漲1.68%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|262萬
|394%
|-90%
|25/9
|2,726萬
|-98%
|-74%
|25/8
|1.04億
|176%
|-86%
|25/7
|7.60億
|1236%
|334%
|25/6
|1.75億
|-48%
|335%
|25/5
|4,024萬
|-94%
|-84%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
