search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)10月營收262萬元年增率高達393.79％

鉅亨網新聞中心


富宇(4907-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣262萬元，年增率393.79%，月增率-90.38%。

今年1-10月累計營收為17.32億元，累計年增率-63.93%。

最新價為38.2元，近5日股價上漲1.68%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 262萬 394% -90%
25/9 2,726萬 -98% -74%
25/8 1.04億 176% -86%
25/7 7.60億 1236% 334%
25/6 1.75億 -48% 335%
25/5 4,024萬 -94% -84%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收富宇

相關行情

台股首頁我要存股
富宇38.2-2.92%
美元/台幣31.008-0.12%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty