鉅亨速報

營收速報 - 台新新光金(2887)10月營收185.15億元年增率高達181.59％

鉅亨網新聞中心


台新新光金(2887-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣185.15億元，年增率181.59%，月增率-22.69%。

今年1-10月累計營收為1,131.96億元，累計年增率55.35%。

最新價為18.95元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3258 張
  • 外資買賣超：-16251 張
  • 投信買賣超：+12224 張
  • 自營商買賣超：+769 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 185.15億 182% -23%
25/9 239.48億 237% 52%
25/8 157.07億 78% 56%
25/7 100.72億 33% 69%
25/6 59.44億 -26% -13%
25/5 68.13億 1% -7%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收台新新光金

