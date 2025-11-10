營收速報 - 台新新光金(2887)10月營收185.15億元年增率高達181.59％
鉅亨網新聞中心
台新新光金(2887-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣185.15億元，年增率181.59%，月增率-22.69%。
今年1-10月累計營收為1,131.96億元，累計年增率55.35%。
最新價為18.95元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3258 張
- 外資買賣超：-16251 張
- 投信買賣超：+12224 張
- 自營商買賣超：+769 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|185.15億
|182%
|-23%
|25/9
|239.48億
|237%
|52%
|25/8
|157.07億
|78%
|56%
|25/7
|100.72億
|33%
|69%
|25/6
|59.44億
|-26%
|-13%
|25/5
|68.13億
|1%
|-7%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
