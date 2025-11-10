營收速報 - 達欣工(2535)10月營收14.19億元年增率高達55.06％

search icon



達欣工(2535-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣14.19億元，年增率55.06%，月增率-19.99%。

今年1-10月累計營收為179.36億元，累計年增率48.24%。

最新價為65元，近5日股價下跌-3.05%，相關建材營造下跌-0.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+80 張
  • 外資買賣超：+121 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：-37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 14.19億 55% -20%
25/9 17.74億 59% -0%
25/8 17.78億 54% -11%
25/7 19.93億 63% 8%
25/6 18.49億 43% -9%
25/5 20.29億 9% -19%

達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

