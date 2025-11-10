營收速報 - 達欣工(2535)10月營收14.19億元年增率高達55.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為179.36億元，累計年增率48.24%。
最新價為65元，近5日股價下跌-3.05%，相關建材營造下跌-0.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+80 張
- 外資買賣超：+121 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|14.19億
|55%
|-20%
|25/9
|17.74億
|59%
|-0%
|25/8
|17.78億
|54%
|-11%
|25/7
|19.93億
|63%
|8%
|25/6
|18.49億
|43%
|-9%
|25/5
|20.29億
|9%
|-19%
達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收再創新高！散熱族群奇鋐(3017)年增132%，獲利準備繼續衝
- PCB 鑽孔墊材廠鉅橡Q3賺贏上半年總和 1-9月EPS 0.81元
- 晶華Q3獲利年增逾3成 全年挑戰連3年賺超過1個股本
- 買好買滿持續擴大獲利、創見⊕⊕、華邦電⊕、6xx8？請把握！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇