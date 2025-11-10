做空大師也投降？Chanos平倉MSTR、比特幣空單 市場嗅到反轉味
鉅亨網新聞中心
加密貨幣市場近期迎來一項重大訊號：知名投資者 James Chanos 正式結清了他針對 MicroStrategy(MSTR-US) 及比特幣相關資產所持有的、長達 11 個月的對沖交易空頭部位。這一舉動在業界引發廣泛關注，被視為比特幣儲備類公司領域趨勢反轉的關鍵指標。
James Chanos 是華爾街著名的做空者，他向來對與比特幣相關的資產持批評態度，其高調做空 MicroStrategy 這家「企業囤積比特幣標竿企業」的行為，曾是市場負面情緒的核心代表。
Chanos 於 社群平台 X 平台上證實了這項操作：「鑑於不少人前來問詢，我在此確認，已於昨日開盤時結清了 MicroStrategy 與比特幣的對沖交易頭寸。」
多數市場觀察家認為，機構空頭部位的平倉往往是趨勢反轉的早期訊號。比特幣債券公司執行長、加密貨幣儲備專家 Pierre Rochard 也對此表示樂觀，他宣稱比特幣儲備類公司的熊市正「逐步走向終結」，並指出機構平倉是市場風向正在轉變的最明確信號之一。
在 Chanos 平倉之前，比特幣儲備類公司生態系統曾飽受重創。多數相關企業的股價較今年稍早的高點大幅下挫，許多分析師曾警告該領域存在泡沫風險，並建議投資者做空 MicroStrategy 等標的。
對於長期在負面情緒中掙扎的投資者而言，Chanos 的離場無疑是久旱逢甘霖。它象徵著壓在市場頭頂的做空壓力達到頂峰，並正在快速消退，或許預示著比特幣儲備類公司的至暗時刻已經過去。
除了做空者的離場，推動市場情緒轉變的另一大因素是傳統金融巨頭對加密貨幣態度的全面調整。
摩根大通近期在貝萊德現貨比特幣交易所交易產品（ETF）相關業務上的佈局，以及一系列密集的託管與清算合作協議，都表明大型企業對比特幣的接納已從「狂野無序的探索」，逐漸上升為企業董事會層面的戰略決策。
這些傳統金融巨頭不再是產業的唱衰者，而是成為了重要的利益相關者、市場參與者，甚至躋身加密貨幣儲備創新者行列。無論是推動 ETF 資金流入、調整儲備收益策略，或是將數位資產與現實世界證券同等評級，這場變革都在低調且堅定地推進。
