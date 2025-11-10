鉅亨網新聞中心 2025-11-10 16:40

加密貨幣市場近期迎來一項重大訊號：知名投資者 James Chanos 正式結清了他針對 MicroStrategy(MSTR-US) 及比特幣相關資產所持有的、長達 11 個月的對沖交易空頭部位。這一舉動在業界引發廣泛關注，被視為比特幣儲備類公司領域趨勢反轉的關鍵指標。

做空大師也投降？Chanos平倉MSTR、比特幣空單 市場嗅到反轉味。(圖:shutterstock)

James Chanos 是華爾街著名的做空者，他向來對與比特幣相關的資產持批評態度，其高調做空 MicroStrategy 這家「企業囤積比特幣標竿企業」的行為，曾是市場負面情緒的核心代表。

Chanos 於 社群平台 X 平台上證實了這項操作：「鑑於不少人前來問詢，我在此確認，已於昨日開盤時結清了 MicroStrategy 與比特幣的對沖交易頭寸。」

多數市場觀察家認為，機構空頭部位的平倉往往是趨勢反轉的早期訊號。比特幣債券公司執行長、加密貨幣儲備專家 Pierre Rochard 也對此表示樂觀，他宣稱比特幣儲備類公司的熊市正「逐步走向終結」，並指出機構平倉是市場風向正在轉變的最明確信號之一。

在 Chanos 平倉之前，比特幣儲備類公司生態系統曾飽受重創。多數相關企業的股價較今年稍早的高點大幅下挫，許多分析師曾警告該領域存在泡沫風險，並建議投資者做空 MicroStrategy 等標的。

摩根大通近期在貝萊德現貨比特幣交易所交易產品（ETF）相關業務上的佈局，以及一系列密集的託管與清算合作協議，都表明大型企業對比特幣的接納已從「狂野無序的探索」，逐漸上升為企業董事會層面的戰略決策。