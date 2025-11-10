自歐返國第一站！蕭美琴蒞臨金博會 肯定臺企銀首創「SIM卡詐騙」聯防機制

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 00:38

2025 台北國際金融博覽會為期 3 天圓滿落幕，臺灣企銀 （2834-TW）以「金融防詐，永續未來」為核心主題，透過沉浸式互動體驗與體感遊戲，打造吸睛、兼具教育性與趣味性的創新展區。凌晨才自歐洲返抵國門的副總統蕭美琴今（9）日特別蒞臨指導，由臺灣企銀董事長李嘉祥接待，並由同仁解說臺灣企銀首創的「SIM 卡交換詐欺聯防機制」，展現創新的防詐能量，讓她留下深刻印象。

副總統蕭美琴(左四)蒞臨台北國際金融博覽會臺灣企銀展區，由董事長李嘉祥(左三)陪同參觀。（圖：臺企銀提供）

臺灣企銀將「全民阻詐」列為展覽重點，以生活化的互動防詐遊戲，強化民眾防詐意識。現場由人氣吉祥物「Hokii 福企鵝」領軍，帶領民眾「邊玩邊學防詐」，包括「全民阻詐」、「打詐訓練室」、「防詐騙電話亭」及「金安研習營」等體感項目，模擬臨櫃真實情境，讓民眾親身體驗並學習辨識常見詐騙手法，培養快速識破詐騙的能力。

展區現場也向民眾展示各項阻詐作為，除了臺灣企銀攜手中華電信等單位，推出全台首創「SIM 卡交換詐欺聯防機制」，其他如臺灣企銀的「資安防護健診」及「安全鎖」等防詐服務也是展覽焦點，全面提升客戶數位資產安全，也獲得參觀民眾的肯定。活動現場熱鬧非凡，Hokii 3D 全息投影與超人氣巨型 Hokii 福企鵝裝置成為展區熱門打卡點，民眾從互動中輕鬆學習防詐知識，也從中體會臺灣企銀推動「金融防詐、永續金融」的核心精神。