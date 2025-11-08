鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為105.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元下修至4.58元，其中最高估值5.56元，最低估值3.82元，預估目標價為105.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.56(5.56)
|9.02
|8.99
|最低值
|3.82(4.16)
|5.55
|6.6
|平均值
|4.57(4.72)
|6.53
|7.79
|中位數
|4.58(4.6)
|6.16
|7.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,001,000
|42,892,000
|41,301,000
|最低值
|31,901,350
|35,048,920
|37,757,150
|平均值
|33,267,660
|37,744,240
|39,807,260
|中位數
|32,770,000
|36,683,000
|40,085,450
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.26
|1.86
|4.94
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,377,677
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- CCL廠聯茂10月營收27.49億元創同期新高年增8.76%
- 【量大強漲股整理】輝達GTC.DC大會登場下，下一波主角換誰表現?
- 盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.01%，報114.5元
- 〈熱門股〉聯茂持續高階材料布局 M9等級基板出貨蓄勢中 周漲10%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇