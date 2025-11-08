search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為105.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元下修至4.58元，其中最高估值5.56元，最低估值3.82元，預估目標價為105.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.56(5.56)9.028.99
最低值3.82(4.16)5.556.6
平均值4.57(4.72)6.537.79
中位數4.58(4.6)6.167.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值35,001,00042,892,00041,301,000
最低值31,901,35035,048,92037,757,150
平均值33,267,66037,744,24039,807,260
中位數32,770,00036,683,00040,085,450

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.261.864.949
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,377,67725,079,03929,129,71032,524,688

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯茂115.5-2.94%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#樂極生悲

偏強
聯茂

58.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty