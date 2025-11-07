鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至220元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由210元上修至220元，調升幅度4.76%。其中最高估值272元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。
BWX科技今(7日)收盤價為193.93元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為210.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至210元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至202.5元，幅度約4.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司JCI-US的目標價調升至134元，幅度約3.88%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇