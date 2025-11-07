search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至220元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由210元上修至220元，調升幅度4.76%。其中最高估值272元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

BWX科技今(7日)收盤價為193.93元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BWXT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
BWX科技189.255-2.41%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty