search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至210元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由202.5元上修至210元，調升幅度3.7%。其中最高估值272元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

BWX科技今(6日)收盤價為198.605元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌1.73%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BWXT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
BWX科技198.77-0.81%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty