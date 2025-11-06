鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至210元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由202.5元上修至210元，調升幅度3.7%。其中最高估值272元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。
BWX科技今(6日)收盤價為198.605元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌1.73%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至202.5元，幅度約4.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為155.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為210.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇