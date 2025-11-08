鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-08 10:51

電腦周邊廠達方 (8163-TW) 受惠於 IT 及綠能產品庫存水位健康，動能將從今年第四季延續至明年，獲得市場資金追捧，7 日收盤價 39.65 元，周漲約 10%，周成交量 3368 張，其中投信已呈連 6 買，買超共 2090 張。

〈熱門股〉達方IT、綠能庫存去化見效 獲投信連買股價周漲10%。(圖：shutterstock)

達方財務長林豐正指出，截至第三季底，公司綠能產品代工庫存已較高點大幅減少七至八成，目前 IT 及綠能產品存貨水位均處於健康狀態；總經理蔡耀坤強調，雖然第三季受到一次性費用影響導致獲利幾乎損益兩平，公司將力拚第四季獲利能回到上半年水準。

展望明年，蔡耀坤表示，IT 產品將持續成長，新訂單涵蓋觸控與其他輸入裝置周邊產品，毛利率預期可優於平均水準。綠能產品自行車產業預計將持續調整至 2026 年上半年，但因應 2027 年備貨需求，訂單可望在 2026 年下半年回流。

達方預期明年產品比例預估 IT 產品約 6 成，綠能產品約 4 成，與 2025 年相近；綠能領域除自行車電池外，也布局戶外工具機、無人機與輕型載具等電動載具市場，預計明年將看到非自行車營收貢獻。

在產能布局方面，達方北越河內廠主要生產 IT 相關產品，約佔 15% 至 20% 產能，營運已進入穩定階段，越南新廠今年將就緒，為明後年營運成長做好準備。