鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至17.06元，預估目標價為359.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.76元上修至17.06元，其中最高估值17.73元，最低估值16.71元，預估目標價為359.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.73(17.14)
|21.01
|24.35
|26.9
|最低值
|16.71(16.66)
|19.76
|21.96
|24.2
|平均值
|17.06(16.82)
|20.28
|23.03
|25.55
|中位數
|17.06(16.76)
|20.12
|22.91
|25.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|264.90億
|289.80億
|317.53億
|310.12億
|最低值
|258.60億
|275.53億
|292.39億
|113.61億
|平均值
|260.52億
|281.85億
|302.66億
|211.86億
|中位數
|259.83億
|280.80億
|299.42億
|211.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.70
|18.47
|13.27
|4.67
|11.30
|營業收入
|165.90億
|193.67億
|208.62億
|207.61億
|234.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為23.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為370.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為90.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇