鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至17.06元，預估目標價為359.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.76元上修至17.06元，其中最高估值17.73元，最低估值16.71元，預估目標價為359.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.73(17.14)21.0124.3526.9
最低值16.71(16.66)19.7621.9624.2
平均值17.06(16.82)20.2823.0325.55
中位數17.06(16.76)20.1222.9125.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值264.90億289.80億317.53億310.12億
最低值258.60億275.53億292.39億113.61億
平均值260.52億281.85億302.66億211.86億
中位數259.83億280.80億299.42億211.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.7018.4713.274.6711.30
營業收入165.90億193.67億208.62億207.61億234.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSJLL

