search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為370.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.65元上修至4.82元，其中最高估值5.07元，最低估值3.37元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.07(4.88)6.558.319.99
最低值3.37(4.45)5.517.28.76
平均值4.71(4.67)6.077.659.36
中位數4.82(4.65)6.047.579.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.02億33.20億39.70億45.46億
最低值26.01億30.95億36.15億41.96億
平均值26.80億31.99億37.62億43.30億
中位數26.91億31.96億37.62億42.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.100.240.072.945.78
營業收入9.04億10.99億13.05億16.97億20.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPODD

相關行情

台股首頁我要存股
Insulet公司323.4+2.85%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty