鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為370.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.65元上修至4.82元，其中最高估值5.07元，最低估值3.37元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.07(4.88)
|6.55
|8.31
|9.99
|最低值
|3.37(4.45)
|5.51
|7.2
|8.76
|平均值
|4.71(4.67)
|6.07
|7.65
|9.36
|中位數
|4.82(4.65)
|6.04
|7.57
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.02億
|33.20億
|39.70億
|45.46億
|最低值
|26.01億
|30.95億
|36.15億
|41.96億
|平均值
|26.80億
|31.99億
|37.62億
|43.30億
|中位數
|26.91億
|31.96億
|37.62億
|42.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|0.24
|0.07
|2.94
|5.78
|營業收入
|9.04億
|10.99億
|13.05億
|16.97億
|20.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
