營收速報 - 三發地產(9946)10月營收3,081萬元年增率高達59.44％

鉅亨網新聞中心


三發地產(9946-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3,081萬元，年增率59.44%，月增率847.16%。

今年1-10月累計營收為1.24億元，累計年增率-90.91%。

最新價為16.55元，近5日股價下跌-3.74%，相關建材營造下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-98 張
  • 外資買賣超：-100 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3,081萬 59% 847%
25/9 325萬 -76% -86%
25/8 2,369萬 -74% 576%
25/7 351萬 -98% 2%
25/6 345萬 -97% -87%
25/5 2,555萬 -92% 669%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收三發地產

