營收速報 - 三發地產(9946)10月營收3,081萬元年增率高達59.44％
鉅亨網新聞中心
三發地產(9946-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3,081萬元，年增率59.44%，月增率847.16%。
今年1-10月累計營收為1.24億元，累計年增率-90.91%。
最新價為16.55元，近5日股價下跌-3.74%，相關建材營造下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-98 張
- 外資買賣超：-100 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3,081萬
|59%
|847%
|25/9
|325萬
|-76%
|-86%
|25/8
|2,369萬
|-74%
|576%
|25/7
|351萬
|-98%
|2%
|25/6
|345萬
|-97%
|-87%
|25/5
|2,555萬
|-92%
|669%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
