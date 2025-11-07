營收速報 - 宇瞻(8271)10月營收12.42億元年增率高達76.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為92.28億元，累計年增率43.47%。
最新價為106元，近5日股價下跌-7.66%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-842 張
- 外資買賣超：-788 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|12.42億
|77%
|7%
|25/9
|11.65億
|89%
|16%
|25/8
|10.07億
|51%
|-4%
|25/7
|10.53億
|72%
|9%
|25/6
|9.69億
|59%
|4%
|25/5
|9.32億
|47%
|15%
宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 融資未退壓盤 財報空窗期後主流股可望再起：AES-KY、世芯-KY、創意
- 富邦金控獲「天下永續公民獎」、「人才永續獎」與「友善家庭職場獎」
- 2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成
- 記憶體霸主海力士目標價上看百萬!? 改用本益比評價的魔法
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇