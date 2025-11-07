search icon



營收速報 - 宇瞻(8271)10月營收12.42億元年增率高達76.53％

鉅亨網新聞中心


宇瞻(8271-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣12.42億元，年增率76.53%，月增率6.66%。

今年1-10月累計營收為92.28億元，累計年增率43.47%。

最新價為106元，近5日股價下跌-7.66%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-842 張
  • 外資買賣超：-788 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 12.42億 77% 7%
25/9 11.65億 89% 16%
25/8 10.07億 51% -4%
25/7 10.53億 72% 9%
25/6 9.69億 59% 4%
25/5 9.32億 47% 15%

宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

