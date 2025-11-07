營收速報 - 太欣(5302)10月營收197萬元年增率高達94.76％
今年1-10月累計營收為1,570萬元，累計年增率28.09%。
最新價為9.2元，近5日股價下跌-5.53%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|197萬
|95%
|-2%
|25/9
|201萬
|69%
|5%
|25/8
|191萬
|63%
|-9%
|25/7
|209萬
|57%
|13%
|25/6
|184萬
|17%
|13%
|25/5
|163萬
|44%
|12%
太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
