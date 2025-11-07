search icon



盤後速報 - 中工(2515)次交易(10)日除權0.5元，參考價16.19元

鉅亨網新聞中心


中工(2515-TW)次交易(10)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

首日參考價為16.19元，相較今日收盤價17.00元，權值合計為0.82元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/10 17.00 0.0 0.0% 0.503
2024/08/12 14.4 0.52 3.61% 0.0
2023/07/20 11.1 0.526 4.74% 0.0
2022/09/22 9.0 0.534 5.93% 0.0
2021/09/22 9.08 0.233 2.57% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

中工17+0.00%

