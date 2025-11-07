盤後速報 - 中工(2515)次交易(10)日除權0.5元，參考價16.19元
鉅亨網新聞中心
中工(2515-TW)次交易(10)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為16.19元，相較今日收盤價17.00元，權值合計為0.82元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/10
|17.00
|0.0
|0.0%
|0.503
|2024/08/12
|14.4
|0.52
|3.61%
|0.0
|2023/07/20
|11.1
|0.526
|4.74%
|0.0
|2022/09/22
|9.0
|0.534
|5.93%
|0.0
|2021/09/22
|9.08
|0.233
|2.57%
|0.0
