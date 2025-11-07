鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 10:15

伸興 (1558-TW) 董事會通過 2025 年第三季營運成果。伸興 2025 年第三季合併營收為 22.49 億元，季增 3.14%，年減 7.96%，營業利益為 2.47 億元，季增 12.59%、年減 24.63%，稅後純益 1.5 億元，季增 191.17%、年增 10.04%，每股稅後純益 (EPS) 2.25 元；累計 2025 年前三季合併營收為 64.73 億元，營業利益為 6.24 億元，稅後純益為 2.84 億元，每股稅後純益 (EPS) 4.27 元。

歐美縫紉機需求回溫 伸興Q3賺1.5億元季增近2倍 毛利率27.4% （圖：shutterstock）

伸興表示，第三季主要受惠於本業縫紉機產品在歐美市場需求明顯回溫，特別是歐洲大型零售通路，因應感恩節及聖誕節消費旺季，加大整體拉貨力道，堆疊公司旗下越南廠之產能稼動率維持高水準。

此外，子公司宇隆憑藉高精密零組件加工與整合能力，於車用等領域穩定貢獻營收及獲利，成為集團營運的重要成長引擎之一，創造伸興集團 2025 年第三季毛利率 27.40%、營業利益率 10.99%、稅後淨利率 6.65%，展現出伸興集團在多元市場布局與穩健體質下的企業韌性。

伸興同步公告 2025 年 10 月合併營收 5.64 億元，較去年同期營收 6.37 億元減少；累計 2025 年 1 至 10 月合併營收達 70.37 億元，較去年同期 69.48 億元成長 1.29%。

展望 2025 年第四季，伸興維持審慎看法，公司將持續深化縫紉機本業技術與中高階機種及商用機布局，提升產品價值與競爭力，同時子公司宇隆正在推進高階製造轉型布局，加速導入智慧工廠、人形機器人與 e-VTOL 等前瞻應用場景，以搶攻 AI 與智慧製造浪潮下的先機。