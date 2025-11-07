鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至67.8元，預估目標價為4675元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2025年EPS預估：中位數由69元下修至67.8元，其中最高估值78.08元，最低估值63.35元，預估目標價為4675元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|78.08(78.08)
|163.78
|210.98
|251.95
|最低值
|63.35(63.35)
|95.7
|150.85
|251.95
|平均值
|69.12(69.61)
|134.24
|179.2
|251.95
|中位數
|67.8(69)
|134.93
|183.62
|251.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43,484,860
|105,197,000
|136,054,000
|147,968,000
|最低值
|32,298,830
|50,684,580
|99,720,250
|147,968,000
|平均值
|36,687,520
|81,612,360
|113,028,080
|147,968,000
|中位數
|37,330,000
|82,802,130
|107,590,000
|147,968,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|81.34
|45.47
|25.69
|21.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,968,570
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
