鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至67.8元，預估目標價為4675元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2025年EPS預估：中位數由69元下修至67.8元，其中最高估值78.08元，最低估值63.35元，預估目標價為4675元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值78.08(78.08)163.78210.98251.95
最低值63.35(63.35)95.7150.85251.95
平均值69.12(69.61)134.24179.2251.95
中位數67.8(69)134.93183.62251.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值43,484,860105,197,000136,054,000147,968,000
最低值32,298,83050,684,58099,720,250147,968,000
平均值36,687,52081,612,360113,028,080147,968,000
中位數37,330,00082,802,130107,590,000147,968,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS81.3445.4725.6921.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,968,57030,481,57613,725,20410,428,276

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

