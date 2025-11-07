鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元下修至6.79元，其中最高估值7.67元，最低估值5.98元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.67(7.67)
|11.2
|11.97
|最低值
|5.98(6.48)
|7.68
|9.15
|平均值
|6.91(7.1)
|9.3
|10.56
|中位數
|6.79(7.2)
|9.04
|10.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|115,719,510
|129,967,830
|136,064,890
|最低值
|112,492,000
|122,107,000
|134,965,460
|平均值
|113,759,810
|125,660,720
|135,515,180
|中位數
|113,193,000
|124,278,000
|135,515,180
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.26
|8.98
|7.93
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
