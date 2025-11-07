鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為140元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元下修至6.79元，其中最高估值7.67元，最低估值5.98元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.67(7.67)11.211.97
最低值5.98(6.48)7.689.15
平均值6.91(7.1)9.310.56
中位數6.79(7.2)9.0410.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值115,719,510129,967,830136,064,890
最低值112,492,000122,107,000134,965,460
平均值113,759,810125,660,720135,515,180
中位數113,193,000124,278,000135,515,180

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.268.987.933.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,213,455110,787,91795,257,45167,229,599

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

