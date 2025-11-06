search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報135.6美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間06日04:16股價上漲6.49美元，報135.60美元，漲幅5.03%，成交量590,852（股），盤中最高價135.61美元、最低價128.89美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 1 月：-8.35%
  • 近 3 月：+35.5%
  • 近 6 月：+5.88%
  • 今年以來：-23.16%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006812.230.60%
道瓊指數47398.460.67%
NASDAQ23559.93+0.90%
費城半導體7247.263.84%
Onto Innovation Inc.136.05+5.38%

