盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報135.6美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間06日04:16股價上漲6.49美元，報135.60美元，漲幅5.03%，成交量590,852（股），盤中最高價135.61美元、最低價128.89美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.78%
- 近 1 月：-8.35%
- 近 3 月：+35.5%
- 近 6 月：+5.88%
- 今年以來：-23.16%
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安森美半導體(ON-US)大漲5.01%，報50.7美元
- 盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5%，報241.7美元
- 盤中速報 - 高通(QCOM-US)大漲5%，報181.49美元
- 盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲5.04%，報1006.11美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇