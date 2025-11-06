鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.36元，其中最高估值0.47元，最低估值0.3元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.47(0.35)
|0.3
|0.36
|0.59
|最低值
|0.3(0.23)
|0.19
|0.24
|0.42
|平均值
|0.37(0.3)
|0.24
|0.3
|0.48
|中位數
|0.36(0.3)
|0.22
|0.31
|0.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.46億
|13.13億
|15.68億
|18.95億
|最低值
|10.23億
|12.46億
|14.71億
|17.06億
|平均值
|10.40億
|12.77億
|15.14億
|18.09億
|中位數
|10.45億
|12.76億
|15.00億
|18.25億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|-1.50
|營業收入
|5.05億
|7.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
