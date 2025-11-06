鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.36元，其中最高估值0.47元，最低估值0.3元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.47(0.35)0.30.360.59
最低值0.3(0.23)0.190.240.42
平均值0.37(0.3)0.240.30.48
中位數0.36(0.3)0.220.310.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.46億13.13億15.68億18.95億
最低值10.23億12.46億14.71億17.06億
平均值10.40億12.77億15.14億18.09億
中位數10.45億12.76億15.00億18.25億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS0.59-1.50
營業收入5.05億7.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

