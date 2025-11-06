鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.15元，其中最高估值1.18元，最低估值1.07元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.18(1.18)
|1.42
|1.57
|最低值
|1.07(1.07)
|1.13
|1.35
|平均值
|1.14(1.12)
|1.3
|1.49
|中位數
|1.15(1.13)
|1.29
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.21億
|18.74億
|20.48億
|最低值
|16.89億
|17.42億
|18.43億
|平均值
|17.00億
|17.91億
|19.18億
|中位數
|16.96億
|17.90億
|18.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.60
|-0.36
|-0.19
|-0.43
|0.03
|營業收入
|13.23億
|14.44億
|15.05億
|15.95億
|16.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
