search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.15元，其中最高估值1.18元，最低估值1.07元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.18(1.18)1.421.57
最低值1.07(1.07)1.131.35
平均值1.14(1.12)1.31.49
中位數1.15(1.13)1.291.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.21億18.74億20.48億
最低值16.89億17.42億18.43億
平均值17.00億17.91億19.18億
中位數16.96億17.90億18.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.60-0.36-0.19-0.430.03
營業收入13.23億14.44億15.05億15.95億16.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFA

相關行情

台股首頁我要存股
Informatica Inc - Class A24.84-0.08%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty