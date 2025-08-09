鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.15元，其中最高估值1.2元，最低估值1.07元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.2(1.23)
|1.43
|1.57
|最低值
|1.07(1.07)
|1.12
|1.23
|平均值
|1.14(1.16)
|1.28
|1.43
|中位數
|1.15(1.17)
|1.27
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.29億
|18.50億
|20.04億
|最低值
|16.76億
|17.22億
|18.04億
|平均值
|16.95億
|17.78億
|19.00億
|中位數
|16.95億
|17.89億
|19.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.60
|-0.36
|-0.19
|-0.43
|0.03
|營業收入
|13.23億
|14.44億
|15.05億
|15.95億
|16.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Salesforce 同意以80億美元收購Informatica 旨在強化AI 佈局
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股(USFD-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.58元，預估目標價為200.00元
下一篇