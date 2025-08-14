鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.13元，其中最高估值1.2元，最低估值1.07元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.2(1.2)
|1.43
|1.57
|最低值
|1.07(1.07)
|1.12
|1.23
|平均值
|1.13(1.14)
|1.28
|1.43
|中位數
|1.13(1.15)
|1.27
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.29億
|18.50億
|20.04億
|最低值
|16.76億
|17.22億
|18.04億
|平均值
|16.95億
|17.79億
|19.00億
|中位數
|16.95億
|17.89億
|19.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.60
|-0.36
|-0.19
|-0.43
|0.03
|營業收入
|13.23億
|14.44億
|15.05億
|15.95億
|16.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
