鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.13元，其中最高估值1.2元，最低估值1.07元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.2(1.2)1.431.57
最低值1.07(1.07)1.121.23
平均值1.13(1.14)1.281.43
中位數1.13(1.15)1.271.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.29億18.50億20.04億
最低值16.76億17.22億18.04億
平均值16.95億17.79億19.00億
中位數16.95億17.89億19.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.60-0.36-0.19-0.430.03
營業收入13.23億14.44億15.05億15.95億16.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

