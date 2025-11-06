鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值1.73元，最低估值1.6元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.73(1.73)
|2.1
|2.45
|2.2
|最低值
|1.6(1.59)
|1.69
|1.78
|2.2
|平均值
|1.63(1.61)
|1.84
|2.12
|2.2
|中位數
|1.63(1.6)
|1.84
|2.14
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.22億
|23.52億
|27.31億
|28.97億
|最低值
|19.75億
|22.49億
|25.25億
|28.97億
|平均值
|19.91億
|22.83億
|26.07億
|28.97億
|中位數
|19.90億
|22.79億
|25.97億
|28.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.26
|0.18
|0.37
|0.52
|1.59
|營業收入
|7.04億
|9.29億
|11.59億
|14.31億
|16.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
