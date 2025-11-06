鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為63.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值1.73元，最低估值1.6元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.73(1.73)2.12.452.2
最低值1.6(1.59)1.691.782.2
平均值1.63(1.61)1.842.122.2
中位數1.63(1.6)1.842.142.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.22億23.52億27.31億28.97億
最低值19.75億22.49億25.25億28.97億
平均值19.91億22.83億26.07億28.97億
中位數19.90億22.79億25.97億28.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.260.180.370.521.59
營業收入7.04億9.29億11.59億14.31億16.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Dynatrace Inc47.39-4.51%

