長科*啟動7年來最大擴產計畫 QFN產能大增5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 20:06

‌



導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (6) 日表示，由於 QFN 封裝產能已經滿載，為因應未來需求，將在兩地同步擴產，也是公司 2018 年以來規模最大的擴產計畫，產能年增 5 成。

長科。(鉅亨網資料照)

長科 * 指出，目前消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，帶動 QFN 封裝市場在第四季維持穩健成長動能，並預期此趨勢可望延續至明年。隨著市場需求不斷攀升，公司現有 QFN 產能已達滿載，為因應未來持續成長及滿足客戶訂單需求，啟動新一波擴產計畫。

‌



此次擴產將同步於台灣與中國大陸兩地廠區進行，初步規劃月產能將自目前的 270 萬條提升至 400 萬條，產能增幅約為 50%，新產能預計可於明年底前陸續開出、挹注營收。這次擴產亦為長科自 2018 年以來規模最大的產能擴充行動，顯示公司對未來市場前景與長期成長動能的信心。

此外，馬來西亞新廠興建工程正持續進行中。在新廠完工前，長科針對現有廠房進行整建，新增沖壓及貼切機台，預計明年第 1 季完工，以滿足客戶日益增加的需求。

目前長科在台灣、中國大陸及馬來西亞均設有生產基地，營運據點橫跨兩岸與東南亞三地，成為導線架封裝產業的重要布局核心。此布局不僅強化產能彈性與供應鏈韌性，更能貼近主要市場，滿足全球客戶多元化的需求。